MENTANA – Guasto elettrico, via Tre Novembre chiusa per lavori

Il Comune di Mentana avvisa la cittadinanza che, a causa di un importante guasto sulla linea elettrica di media tensione individuato su Via Tre Novembre e precisamente al civico 77, per permettere ad e-distribuzione di intervenire con urgenza, DALLE ORE 17.00 di oggi 21 agosto 2023 e fino a fine lavori saranno in vigore i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO PER I MEZZI PESANTI con massa complessiva superiore a 3,5 t, compresi i mezzi pubblici COTRAL e CORSI E PAMPANELLI in direzione VIA TRE NOVEMBRE;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PER I SOLO RESIDENTI in VIA DELLA FONTANA incrocio VIA TRE NOVEMBRE.

Si informa inoltre che:

il traffico veicolare compreso il servizio Pubblico COTRAL proveniente da Monterotondo direzione Roma venga deviato in Via Caduti di Nassyria, seguendo il seguente itinerario:

Via Cannetacci-Via Reatina-Via Spontini-Via S.Antonio-Via del Conventino-Via del Fornacione;

il Traffico dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 t proveniente da Via Reatina e Via A. Moscatelli abbia l’obbligo di svoltare a dx su Via Amendola direzione Monterotondo;

Che i residenti di Via della Fontana percorrano Via della Fontana da e per Piazza Garibaldi;

Che vengano istituite n.2 FERMATE COTRAL PROVVISORIE:

una in Via Caduti di Nassyria

una in Via S. Antonio all’altezza del civico 33;