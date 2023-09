FONTE NUOVA – Musica, letteratura e scienza: a settembre vince la cultura

Musica pop, letteratura e fisica. Il programma di All Day In The Life, manifestazione culturale organizzata nel comune di Fonte Nuova, si preannuncia gustoso. L’evento, che nasce dalla collaborazione tra Comune di Fonte Nuova, Pro Loco Fontenuova e Obiettivo E20 fa delle parole e della musica i suoi ingredienti principali.

Sabato 9 settembre, in occasione del 25° anniversario della scomparsa dell’indimenticato Lucio Battisti, i Formula 3 si esibiranno in concerto. La band, che ha suonato con Battisti in studio di registrazione e in tourneé, è guidata dal batterista e frontman Tony Cicco.

Domenica 10 settembre doppio appuntamento, prima con la lingua italiana, nella versione letteraria, e poi in quella inglese, nella forma canzone. Alle 20:00 avrà luogo la performance concettuale di Matteo Fratarcangeli, “Da Dante ai giorni nostri”, per ragionare su come si è giunti all’Italiano odierno. A seguire, verso le 21:00, celebreremo il 50° anniversario di “The dark side of the Moon” dei Pink Floyd con la tribute band Feedback.

Giovedì 14 settembre l’appuntamento sarà doppio. Alle 17:00 il fenomeno dei social, il prof. Vincenzo Schettini, spiegherà come la fisica e altre materie possano essere coniugate alla vita di tutti i giorni. Alle 21:00 la giornata si concluderà con la performance musicale degli Acoustic Shots, dei bravissimi Davide Vaccari e Crystal Emiliani, e dei 1000note, gruppo rock che ama riproporre testi di cantautori italiani su brani rock inglesi e americani.

Il comune di Fonte Nuova sulla sua pagina istituzionale ha scritto: “In tempi in cui ci si accontenta di prodotti artistici effimeri, destinati a durare pochi giorni, scarsi di estro e vuoti di contenuti, questi appuntamenti sono un’occasione per riscoprire quanto sia importante saper abbinare concetti, parole, musica ed emozioni“.