L’ultimo week end di settembre tra sagre, feste e vunnelle: ecco cosa fare

Nonostante l’estate ormai giunta alla sua fine, l’inizio delle scuole e la ripresa del ritmo di tutti i giorni, le feste e le sagre, con le loro storie e tradizioni, continuano a rallegrare città e borghi. L’offerta del week end tra il 22 e il 24 settembre è ricca e varia: basta essere aggiornati.

Si inizia a Villalba di Guidonia, il 22 e 23 settembre presso il parco Paolo di Nella, con il Vinalba 2023: un’occasione da non perdere per gli amanti del buon vino, in cui si avrà la possibilità di degustare, a cielo aperto, vini provenienti da oltre 40 cantine italiane.

Immancabile è l’area street food, area cocktail e dj set che animeranno le due serate, il tutto svolto in collaborazione con negozi, ristoranti e pizzerie locali, bar, enoteche e non solo.

Domenica 24 a Montecelio la tradizionale sfilata delle Vunnelle.

A Tivoli e Villa Adriana, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, domenica 24 settembre sono previsti due appuntamenti imperdibili: alle 12, a Tivoli, una visita guidata, “La via oscura”, al Santuario di Ercole Vincitore in occasione dei lavori di messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione della via Tecta.

Lo stesso giorno è prevista un’altra visita guidata, “La forma dell’acqua”, a Villa Adriana alle 10 per la manutenzione delle principali vasche del sito.

Le due visite guidate sono curate dai funzionari dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este: per ottenere informazioni e prenotarsi, chiamare il numero 0774 330329.

A Saracinesco, a pochi chilometri da Tivoli e mezz’ora da Roma, domenica 24 settembre si festeggia la 31° edizione della Sagra della Polenta: garantito anche l’intrattenimento musicale e una navetta che permetterà il collegamento al paese.

A Castel di Tora, il 24 settembre 2023, torna la Sagra degli Strigliozzi, arrivata alla 26° edizione.

Gli strigliozzi, che potranno essere degustati durante l’evento insieme a ottimo vino e pane cotto a legna, sono un tipo di pasta a base di farina di grano duro fatta a mano, conditi con sugo al pomodoro.

L’evento inizierà alle 12 con la distribuzione del cibo, e durerà fino alle 17: oltre agli strigliozzi, sarà possibile anche assaporare prodotti tipici della gastronomia locale, insieme ai prodotti dell’artigianato che saranno esposti lungo le vie del paese.

Doppio appuntamento per gli amanti dei funghi: il 23 e 24 settembre, a Bracciano si svolge la Sagra del Fungo, mentre a Oriolo Romano si aspetta la Sagra del Fungo Porcino.

Bracciano si prepara ad ospitare la 5° edizione della Sagra del Fungo, tra stand gastronomici con piatti tipici e una vista panoramica.

Mentre Oriolo Romano attende con trepidazione la 17° edizione della Sagra del Fungo Porcino: il pranzo alle 12:30 e la cena alle 19.

Per la sera, sono previsti i concerti della Vascover: siamo solo noi! il 23, mentre il 24 è in programma l’esibizione della 6x Zero Live.