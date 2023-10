Civitella San Paolo, si torna nel Medioevo con La Barcana 2023

A Civitella San Paolo tutto è pronto per uno degli appuntamenti più attesi ed entusiasmanti dell’anno. Oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 ottobre, Civitella San Paolo torna ad essere Civitas de Colonis, vivace borgo collinare affacciato sul Tevere. La tradizionale Festa Medievale della Barcana, con giocolieri, antichi mestieri, danzatrici, falconieri, musici, tamburi, armigeri e sbandieratori, è pronta stupire nell’affascinante scenario del Castello Medievale e Palazzo Malatesta.

Nella piazzetta antistante sarà allestito l’antico mercato medievale. Durante la festa, lungo i vicoli del borgo, ci si potrà imbattere in punti di ristoro e taverne dove sarà possibile degustare libagioni e banchettare secondo le antiche usanze dell’epoca.

Di seguito il programma della festa, rigorosamente scritto dagli organizzatori in volgare italiano:

Sabato 7 Ottobre

Da le ore 17.00: lo borgo apre la festa et li giochi.

Da le ore 19.00: si va pe taberne

Da le ore 21.00: ne la piazza de lo Castrum Civitellae danze et fôco co Le Sirene del Nilo.

Domenica 8 Ottobre

Da le ore 10.00: lo borgo apre la festa et li giochi.

Da le ore 11.00: pe le strate et le piazze de lo borgo si alternano li Musici Giullari di Spade, li Falconieri del Re, la compagnia CircoCercasi, i Lupi di di Ventura et la Compagnia La Barraca.

Da le ore 12.30: si va pe taberne

Da le ore 15.00: giunge lo Gruppo Sbandieratori di Carbium di Calvi dell’Umbria et at seguito lo intrattenimento co li Musici Giullari di Spade li Falconieri del Re, la Compagnia Circo Cercasi, i Lupi di Ventura et la Compagnia La Barraca, co lo grando spettacolo finale di fôco “Elements”.

Durante lo tempo de la Festa si puote visitare lo Castello ornato co li scorci di vita in stilo Medioevale et Palazzo Malatesta co lo Museo delle Arti e costumi Medievali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito e le pagine social dell’Associazione Culturale La Barcana.