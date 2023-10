GUIDONIA – Ryder Cup, massimo impegno per le opere post Mondiali di Golf

Massimo impegno per garantire in tempi ragionevoli la realizzazione degli interventi post Ryder Cup.

E’ in sintesi l’obiettivo espresso dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo durante l’incontro pubblico tenutosi ieri, lunedì 16 ottobre, davanti ad un nutrito numero di cittadini presso la parrocchia di Santa Maria dell’Orazione in via Anticoli Corrado, nel quartiere di Setteville Nord.

Davanti ad oltre duecento cittadini il sindaco Mauro Lombardo e il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti, insieme all’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, a Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi, assessori al Bilancio e ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, e ai consiglieri regionali Marco Bertucci di Guidonia, Micol Grasselli di Fonte Nuova e Giorgio Simeoni di Roma, hanno affrontato il tema del completamento degli interventi strutturali previsti per la Ryder Cup, il Campionato mondiale di Golf svoltosi dal 29 settembre al primo ottobre presso il “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Mi ritengo soddisfatto dalle indicazioni ricevute, in questo primo incontro, da parte dei vertici della Regione Lazio e di Astral che hanno risposto puntualmente alle tante domande rivolte dai cittadini – commenta il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo -. Sono state fornite ampie rassicurazioni, tanto dagli Assessori quanto dai Consiglieri e dall’Amministratore unico di Astral, sul completamento degli interventi ancora da realizzare ma previsti nel piano Ryder Cup e la disponibilità ad intervenire per le opportune modifiche sulle opere realizzate”.

Si è parlato a lungo di come migliorare le opere realizzate e come completare quelle ancora in corso. Gli intervenuti hanno preso nota delle richieste dei cittadini per modificare la rotatoria di via Nomentana, per assicurare il rispetto dei limiti di velocità e dei divieti di svolta lungo via di Marco Simone, per la piantumazione di nuove essenze arboree.

“Come Amministrazione comunale – prosegue Lombardo – siamo stati e resteremo particolarmente vigili, poiché queste opere rappresentano un’incredibile opportunità per la risoluzione di problematiche che affliggono Guidonia Montecelio, anche da decenni come nel caso del completamento di via Anticoli Corrado.

Per quanto concerne gli Uffici comunali, posso assicurare il massimo impegno e supporto per soddisfare qualsiasi richiesta della Regione e di Astral al fine di accelerare l’iter realizzativo”.

“Voglio sottolineare, infine, l’ampia e partecipata presenza di cittadini che hanno contribuito – conclude il Sindaco – ad alimentare un dibattito proficuo con molti spunti e richieste, puntuali e precisi, che credo consentiranno agli Enti preposti di migliorare le opere realizzate e in corso di realizzazione.

Nelle prossime settimane sarà organizzato un nuovo incontro, questa volta con i vertici di Città Metropolitana, per discutere dei temi legati alla viabilità e alla sicurezza delle arterie di loro competenza”.