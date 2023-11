TIVOLI – Vincenzo Sebastiani vola con Bisio

Un film girato col cuore. La critica ha accolto così il primo film di Claudio Bisio per la prima volta dietro alla telecamera e girato in buona parte a Tivoli. “L’ultima volta che siamo stati bambini”, prodotto da Medusa e approdato nelle sale cinematografiche il 12 ottobre ha avuto anche un altro merito, quello di attestare Vincenzo Sebastiani, un adolescente di Tivoli, come un bravo attore.

Vincenzo ha così centrato il suo quarto film e festeggiato 6 anni di carriera. Niente male per un giovanissimo.

Tivoli protagonista

La città di Tivoli è stata scelta per girare molte delle scene presenti nel film, ospitando così il set cinematografico con lo straordinario supporto della Tibur Film Commission

Il motivo di orgoglio principale per la città resta quello della partecipazione di Vincenzo Sebastiani che nel film è uno dei tre bambini protagonisti della storia, anzi l’attore centrale.

“L’interprete di Ivano in “L’ultima volta che siamo stati bambini” non ha dalla sua solo il dono di un grande talento e una presenza scenica incredibilmente carismatica, le sue passioni si estendono anche ad attività come il ballo, che studia insieme alle altre arti presso la sua scuola di formazione. Insomma, ha proprio voglia di sfondare e diventare un artista a 360 gradi”, scrivono in cinematographe.it

“L’ultima volta che siamo stati bambini” è tratto dall’omonimo romanzo di Flavio Bartolomeo e racconta la storia di quattro bambini di Roma che, durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui uno, Riccardo, ebreo, stringono amicizia.

Quando Vanda, Italo e Cosimo, gli altri componenti del quartetto di amici, si rendono conto dell’assenza di Riccardo e la collegano al rastrellamento di Roma, decidono agire e si mettono in marcia per raggiungerlo, con l’intento di dimostrare la sua innocenza.

Il film dimostra come l’amicizia riesca a rompere barriere che appaiono insormontabili agli occhi degli adulti: non importano le differenze o le distanze, i tre amici non ci pensano due volte a partire per andare a dimostrare l’innocenza del loro amico, mescolando ingenuità a quel coraggio incosciente, tipici della loro tenera età.

Le congratulazioni del sindaco

“Congratulazioni da parte mia e dell’amministrazione comunale tutta a Vincenzo Sebastiani, il bambino tiburtino protagonista dell'”Ultima volta che siamo stati bambini“, ha scritto nei giorni scorsi il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti in occasione dell’uscita del film.

“Si tratta di un’importante occasione per ammirare Tivoli sul grande schermo, visto che moltissime scene sono state girate nella nostra città, grazie anche allo straordinario lavoro della Tibur Film Commission”. (Camilla Nonni)