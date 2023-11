FIANO ROMANO – Inaugura il nuovo McDonald’s

Quando c’è una nuova apertura, è sempre una grande notizia per il territorio, sia dal punto di vista sociale che economico. Se si parla di un brand internazionale, allora il richiamo è sicuramente maggiore, e va da sé che l’appeal e il prestigio dell’intera area, aumenti considerevolmente.

McDonald’s è operativo a Fiano Romano da pochissimo tempo e già sta diventando un punto di riferimento per famiglie, ragazzi e adulti. Questo in fondo è lo spirito del brand, da sempre.

“Vogliamo coinvolgere tutte le fasce d’età, con iniziative ed eventi, specialmente durante le feste comandate” dichiara Camillo Tridici, responsabile del ristorante. “Ai nostri servizi, attivi fino a tarda notte, sono ormai abituati tutti coloro che frequentano il McDonald’s anche in altre parti della regione e del Paese, consideriamo comunque un privilegio avere a disposizione una corsia Drive per i pasti veloci degli automobilisti, il Kiosk per poter effettuare rapidamente le prenotazioni, il McCafè che ha preso la tradizione italiana del piacere del caffè e gli ha dato una qualità altissima, e molti posti a sedere. Questo ci consente di ospitare tantissime persone e di fornirgli la massima assistenza e la migliore accoglienza possibile”.

Il 24 novembre finalmente si festeggia, l’appuntamento è dalle 16:30 alle 19:30 in Via Fontanella del Solco 2, ci sarà musica, animazione per bambini, distribuzione di gadget, un’area foto dove potersi far immortalare per ricordare questa giornata e spettacoli fantastici.

Di sicuro un grande evento per Fiano Romano.

“Sarà bellissimo poter festeggiare insieme a tutto il territorio, che ci ospita sì, ma che ci ha fornito anche personale competente e motivato. Oggi infatti sono stati inseriti in organico cinquanta lavoratori della zona e dintorni, a fronte di circa duecento colloqui in Piazza. Questo per noi significa essere parte integrante di un luogo: uno scambio continuo e proficuo”.

L’inaugurazione del ristorante sarà l’inizio di una grande avventura, e per l’occasione ogni persona presente potrà ricevere patatine in omaggio. Insomma se è vero che chi ben comincia, è solo a metà del percorso, il McDonald’s è a un ottimo punto.