La verità di Ilary. Più che “Unica” una di noi

Per Roma e i romani le nozze in diretta tv erano state seguite con la morbosità di un matrimonio reale. Ed ora che Ilary e Totti, l’ex Letterina e il Pupone, si sono lasciati dopo 20 anni e 3 figli lei la sua verità l’ho voluta affidare in mondovisione col docufilm Netflix “Unica” (come il “6 Unica” che Totti le regalò stampato sulla maglietta in campo al top del suo successo e ai primi incontri con lei).

Solo che Ilary Blasi a seguirla tutta d’un fiato su Netflix più che Unica pare una ex qualsiasi. Una donna tradita, brutto dire ma cornuta, che fino alla fine si era fidata del marito (nel suo caso un mito del calcio ambitissimo)

“Ha giurato davanti a me e davanti ai miei figli che era tutto inventato. Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo. È stata un’umiliazione come donna e come madre”, racconta. Giurava, diceva: “E chi la conosce?“. “E che avresti fatto – chiede Ilary – Credi a tuo marito o ai giornalisti?“.

Un dolore a quanto pare sempre vivo perché Ilary piange, non riesce a ricacciare indietro le lacrime, si ritocca il trucco, cerca fazzoletti. Lei fa capire che a quel matrimonio ci credeva, che per accertare quel tradimento ha assoldato un investigatore privato ma anche organizzato un appostamento con un’amica in casa della rivale (Noemi Bocchi) cogliendo Totti sul fatto o meglio la sua auto parcheggiata fuori.

Guarda al passato remoto e quello prossimo Unica, rispolverando la crescita professionale di Ilary e la discesa di Totti, e di un amore che per i romani era indissolubile.

Il primo a prendere le distanze è Francesco. È il 2021. Poi c’è una storia legata a un caffè che lei prende con un tizio rimasto ignoto che avrebbe fatto avvelenare Francesco. Il sesso tra i due sempre vivo e fino alla fine (ndr, E’ la stoccata a Noemi). Non vale raccontare di più. Meglio vederlo Unica. E’ la prova che anche i ricchi piangono. E che dopo tanto amore ci si può odiare e pure, sotto sotto, un po’ amare.