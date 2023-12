Il coro del Duomo di Monterotondo in concerto al Bambin Gesù

Un’allegra brigata composta dalle mamme e dalle bambine della Locanda delle Nocciole, insieme ai bambini della piccola comunità corale del Duomo di Monterotondo, ha raggiunto la cappella dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma per il concerto di Natale.

L’evento si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre con un unico entusiasmante scopo: rallegrare il Natale dei bambini in cura presso la sede del Gianicolo. “Che le note possano raggiungere ogni lettino e far sapere ai piccoli pazienti che altri bambini sono lì per loro per il prezioso scambio dello spirito natalizio” scrive l’organizzazione sulla sua pagina Facebook.

Queste le riflessioni di una volontaria dell’organizzazione La locanda delle nocciole: “Care mamme, oggi è una giornata importante per la locanda. L’evento nella Cappelletta del Bambino Gesù rappresenta un momento di grande condivisione per tutti noi.

Quello è un posto magico dove ho avuto la fortuna di entrare qualche volta come spettatore, un luogo sacro e intimo dove tanti genitori, amici e parenti si sono trovati per non sentirsi soli, affidandosi a qualcuno più grande di loro nei periodi difficili da gestire in solitudine.

Nella cappelletta sono passate tante storie, tanti volti, tante lacrime ma anche tante speranze. Essere lì per noi della Locanda credo sia un po’ come chiudere un cerchio per poter dire che insieme nella condivisione tutto si può fare meglio. Il peso del dolore e della sofferenza delle gioie e delle rivincite sostenuto insieme ha un grande valore aggiunto.

Noi soli non siamo nessuno. Insieme siamo una forza immensa che può anche essere insufficiente per scalare una montagna, ma comunque contribuisce ad avvicinarci alla cima“.