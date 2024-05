GUIDONIA – “SenzAtomica”, un’impronta per la pace sul muro della Sala della Cultura

Un albero dalle foglie colorate e decine di impronte di mani impresse.

Così adulti e bambini hanno dato vita al progetto grafico “SenzAtomica – Un’impronta per la pace”, colorando il muro della Sala Comunale della Cultura, in via Ferrulli, a Guidonia Centro.

“Un pezzettino di Città oggi è più bello, più colorato e più a misura di bambino – ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – Il progetto grafico non solo lancia un messaggio di pace da parte della Città di Guidonia Montecelio ma è, anche, la testimonianza dell’impegno concreto dei nostri concittadini, grandi e piccoli, per renderla più curata e accogliente.

Ringrazio quanti si sono impegnati nella progettazione e nella realizzazione di questa opera”.