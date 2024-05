TIVOLI – Attentati alla panineria, la Dc propone una “cena in bianco” per la Solidarietà e la Pace

In riferimento all’articolo TIVOLI – Panineria ancora in fiamme, è il quarto attentato in 9 mesi da Daniel Prosperi, Coordinatore della Democrazia Cristiana di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Il bene di Tivoli al primo posto!

Quanto sta avvenendo in città con i roghi, fa pensare alla stagione di fine anni ’40 raccontata dai polizieschi americani.

Con la riapertura dell’ospedale, l’attenzione verso il parcheggio di Campo Ripoli, l’incendio quasi passato inosservato di lungo Aniene Impastato, dopo l’ennesimo atto vile contro l’attività commerciale E-Street di Christian Felici e sua moglie Roberta, crediamo di dover fare qualcosa CONCRETAMENTE.

Sulla falsariga della fu “cena in bianco”del 2015e 2016 organizzata all’epoca dal Comitato Palazzi (Renato Chioccia, Marco Colanera, Debora Rovazzani), la DEMOCRAZIA CRISTIANA intende ripromuoverla per sabato 29 giugno prossimo, con l’estensione in via di Ponte Gregoriano angolo via dei Sosii, con il coinvolgimento di tutti i ristoratori e i loro menù.

Ribadendo il nostro supporto alle attività commerciali, già oggetto di contestazione riguardo l’applicazione erronea della non rateizzazione della Tari 2023, crediamo fortemente che la partecipazione di tutti i cittadini potrà essere di supporto al commercio, nonché ad un’eventuale raccolta fondi da destinare al Comune per l’implementazione di un servizio di videosorveglianza.

Facciamo la differenza unendoci contro le false intimidazioni.

Uniamo questa serata a tema bianco per parlare insieme di PACE che serve anche qui, di SOLIDARIETÀ civile, di SODDISFAZIONE per la riapertura del nostro ospedale.

Per quanto riguarda invece amministrativamente parlando, sarà compito prioritario di tutta la nuova amministrazione RENDERE SICURA LA CITTÀ, con SOLUZIONI DIRETTE E CONCRETE.

Prendiamoci per mano e costruiamo insieme il futuro di tutti noi”.