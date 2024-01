TIVOLI – Nasce il primo orto sociale, aperte le domande per l’assegnazione

Nasce il primo orto sociale nel Comune di Tivoli: è questo il risultato del proficuo lavoro che ha portato avanti la Commissione Servizi Sociali, che ha mirato a destinare il lotto per la promozione dell’integrazione sociale di persone affette da disabilità. L’orto sorgerà a Villa Adriana, nel terreno posto tra il parco Begozzi, lato via San Salvatore, ed il rione “Adrianella”. Tramite avviso pubblico consultabile sul sito del Comune di Tivoli (in allegato), il lotto sarà prossimamente dato in gestione. Per presentare le domande c’è tempo fino al 28 gennaio.

L’obiettivo è creare uno spazio che possa divenire un punto di incontro per la comunità tiburtina e possa essere utile come supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, in presenza soprattutto di particolari disturbi e/o forme di disagio sociale.

Maria Luisa Cappelli, Assessora al Welfare, commenta: “Si tratta di un successo per il nostro Settore, frutto di tutti gli sforzi della Commissione Servizi Sociali, in particolare del suo presidente, Gianfranco Osimani, che ringrazio con tutto il cuore. Così come ringrazio la Vicesindaca e Assessora al Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe e tutto il settore Lavori Pubblici per la fattiva realizzazione dell’orto”.

Prosegue Cappelli: “Il primo orto sociale che sorgerà nel nostro Comune sarà dedicato proprio ai diversamente abili e al loro benessere e diventerà un fiore all’occhiello del nostro territorio, simbolo della nostra attenzione verso le categorie più fragili. Prendendoci cura dell’ambiente circostante, ci prendiamo cura anche del prossimo e di noi stessi”.

Dello stesso parere è Gianfranco Osimani, presidente della Commissione Servizi Sociali: “Ci siamo battuti affinché arrivasse anche nel nostro Comune il primo orto sociale, sull’esempio di tante altre città e Comuni virtuosi d’Italia. Il nostro obiettivo è l’inserimento dei ragazzi disabili, il loro coinvolgimento. E siamo certi che questo progetto potrà arricchirli in termini di relazioni e di conoscenza”.

CONSULTA L’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI A VILLA ADRIANA