GUIDONIA – Tragedia aerea, inaugurata una “meridiana rotta” in memoria dei due piloti eroi

In loro onore l’ Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio , in collaborazione con l’ Aeronautica Militare , ha realizzato una “meridiana rotta” che, per sempre, segnerà il momento preciso dell’incidente che per miracolo e in virtù del loro coraggio, non è costato altre vite.

Un momento della cerimonia di stamattina nel quartiere di Colle Fiorito

“È passato un anno dal terribile incidente aereo in cui hanno perso la vita il Colonnello Giuseppe Cipriano e il Tenente Colonnello Marco Meneghello – ricorda il sindaco Mauro Lombardo -. Quella mattina sono arrivato sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo aver ricevuto la telefonata più spaventosa della mia vita.

Uno sconvolto testimone mi aveva urlato nell’orecchio una realtà che mi rifiutavo di visualizzare: “due aerei sono precipitati al suolo, uno in mezzo alle case di Colle Fiorito Vecchia”.

Sono cresciuto a Colle Fiorito e sapevo benissimo che lì le case sono un tutt’uno con il dedalo di stradine contorte che le innervano”.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo tra le alte cariche dell’Aeronautica militare

“Per questo – prosegue il Sindaco – di fronte alla carcassa del velivolo in fiamme in via delle Margherite, come insensibile alla tragedia già consumata, sono andato febbrilmente a cercare ulteriori riflessi del disastro convinto che altri potessero avere bisogno di immediati soccorsi.

Con i primi soccorritori sopraggiunti, abbiamo guardato e riguardato i tetti, interrogato i presenti, ispezionato i terrazzi per innalzare la visuale sull’area interessata.

C’abbiamo messo un tempo lunghissimo a riuscire a credere che quell’aereo fosse precipitato senza nemmeno sfiorare una sola abitazione.

Da quel preciso momento ho capito di essere stato testimone di una tragedia che non si è trasformata in disastro per un vero e proprio miracolo.