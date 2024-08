MONTECELIO – Costantino compie 90 anni, festa in piazza con la banda

Costantino Giubilei compie 90 anni. La data è da segnare perché sarà festa grande. Il fotografo più amato di Guidonia, il personaggio sempre con la battuta pronta e il sorriso stampato, per il 14 settembre ha dato appuntamento a tutti in piazza San Giovanni a Montecelio.

“Per i suoi 90 anni Costantino desidera salutare tutte le persone fotografate dal 1955”, recita l’invito che distribuisce a piene mani. Dalle ore 17 alle 20 di sabato 14 settembre quindi tutti in piazza, ci sarà anche la banda musicale cornicolana: aprirà i festeggiamenti. Il resto sarà una sorpresa sicuramente ben ideata dal mitico Costantino.

Il sindaco di Guidonia Mario Lombardo gli ha già mandato gli auguri: “All’ottimo Costantino…un cittadino “Importato” che ha saputo con intelligenza, bontà e allegria diventare più cittadino degli altri con l’affetto e la riconoscenza della città”.

Esperto di funghi e appassionato di astronomia e agricoltura per anni ha tenuto lezioni nelle scuole del territorio. “Ho svolto per 36 anni convegni micologici ed ecologici con la collaborazione di amici e della Pro loco di Montecelio”, ama ripetere. Ma per il suoi 90 anni guarda oltre e lancia un appello a tutti i capi di stato del mondo. Il suo slogan: “Lavoriamo la terra, non facciamo la guerra”. E spiega anche il perché: “Chi ama la terra ama la vita. Chi ama la vita ama la pace“.