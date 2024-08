POLI – “Tomba vandalizzata per la terza volta”, chi ce l’ha con Flavio Tucci?

E’ stata presa di mira tre volte negli ultimi tre anni. Troppe per non ipotizzare che si tratti di sfregi e dispetti.

Accade all’interno del cimitero comunale di Poli, piccolo centro di 2 mila abitanti.

La tomba di Umberto Tucci nel cimitero di Poli

Bersaglio degli ignoti è la tomba di Umberto Tucci, classe 1935, scomparso il 28 agosto 2021, tumulato nel camposanto del paese ubicato a circa 25 chilometri da Tivoli.

“Un uomo buono e onesto – si legge sulla lapide – che ha vissuto solo per la sua famiglia”.

E’ stato proprio il figlio Flavio Tucci, 62 anni, romano residente in Svizzera, a contattare la redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv per portare alla ribalta la vicenda.

Nella mattinata di domenica 18 agosto l’uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Ponte Tresa, in provincia di Varese, e ha sporto l’ennesima denuncia contro ignoti.

Ai militari Flavio Tucci ha riferito di essere stato informato la sera prima che per la terza volta era stata violata la tomba del padre Umberto all’interno del cimitero di Poli. A chiamarlo era stato un amico incaricato da Tucci di verificare saltuariamente le condizioni della tomba a seguito di precedenti danneggiamenti.

Ai carabinieri di Ponte Tresa Flavio Tucci ha infatti raccontato di aver sporto la prima denuncia di danneggiamento il 23 aprile 2022 presso il Commissariato di Tivoli: in quel caso il 62enne riferì ai poliziotti di essersi recato al cimitero la mattina del 17 aprile 2022 per far visita alla tomba del padre Umberto e di aver trovato staccato il libricino con dedica e i fiori asportati.

La seconda denuncia risale invece al 27 maggio 2023: ai carabinieri di Palestrina Tucci denunciò il danneggiamento della lapide e l’ammanco di un vaso di cristalli di circa 60 centimetri di elevato valore commerciale.

Il figlio del defunto ha inoltre sottolineato ai carabinieri di Ponte Tresa che, una volta appresa la notizia del vandalismo, ha deciso di contattare il custode del camposanto il quale gli avrebbe confermato l’accaduto “balbettando”.

Custode già sentito dalla Procura di Tivoli come persona informata dei fatti nel secondo procedimento penale archiviato.

Davanti ai magistrati tiburtini, infatti, il custode addebitò il danno alla tomba ad un evento atmosferico, mentre secondo la versione di Flavio Tucci l’uomo gli avrebbe riferito circostanze diverse.

Perché tanti vandalismi sul loculo del compianto Umberto Tucci?

Il figlio Flavio ha rivelato ai carabinieri di Ponte Tresa che i danneggiamenti fanno seguito alle numerose denunce per associazione a delinquere presentate dallo stesso Tucci nei confronti di un personaggio politico di Poli e si “una pletora di personaggi al suo seguito”.

Già nel 2023 ai carabinieri di Palestrina Tucci riferì di essere perseguitato dai familiari del noto politico locale dai quali avrebbe ricevuto minacce anche tramite Social.

Inoltre il 25 maggio 2023 Tucci ha denunciato per calunnia il politico il quale lo aveva a sua volta querelato due volte e in entrambe i casi il Tribunale di Tivoli aveva archiviato i procedimenti per infondatezza.