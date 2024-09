SETTECAMINI – L’auto si ribalta e prende fuoco, traffico in tilt sulla Tiburtina

Drammatico incidente stradale stamane, martedì 3 settembre, in via Tiburtina a Settecamini.

Il bilancio è di un’auto in fiamme e due feriti trasportati all’ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 6,30 nella corsia in direzione Tivoli. Una Smart Fortwo con a bordo una coppia sfrecciava sulla Tiburtina, quando – per cause in corso di accertamento – all’intersezione con via Affile si è prima ribaltata e poi ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno immediatamente trasportato l’uomo al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso, mentre la donna è stata trasferita all’ospedale Sandro Pertini in codice rosso per dinamica.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale che hanno interdetto il transito in direzione Tivoli da via Affile per effettuare i rilievi del caso e garantire la rimozione del veicolo in sicurezza.

Sono in corso accertamenti sia sulla proprietà della Smart Fortwo che sull’identità dei due occupanti.