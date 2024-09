TIVOLI – “Paolo dei Lupi”, lo spettacolo per sfatare miti e false convinzioni

Una storia affascinante e l’amore profondo per la natura.

Venerdì 20 Settembre alle ore 21.00 al teatro Cinema Teatro Giuseppetti a Tivoli va in scena “Paolo dei Lupi”, uno spettacolo organizzato dal Parco dei Monti Lucretili col patrocinio del Comune di Tivoli e messo in scena da Bradamante Teatro.

Scritto da Francesca Camilla D’Amico per la regia di Roberto Angliesani, lo spettacolo trae ispirazione dalla vita del biologo e poeta Paolo Barrasso che partecipò, negli anni ’70, al primo progetto per la salvaguardia del Lupo Appenninico in Italia: l’“Operazione San Francesco”, promossa dal WWF.

“Paolo dei Lupi” è adatto anche ai ragazzi e intende sfatare miti e false convinzioni sul Lupo, per favorire la conoscenza di uno degli animali simbolo delle nostre montagne e raccontare come l’uomo possa intervenire in maniera costruttiva sui delicati equilibri dell’ecosistema.

Lo spettacolo è gratuito e l’ingresso sarà possibile fino ad esaurimento posti.

Per ogni informazione inviare una mail a info@parcolucretili.it