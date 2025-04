TIVOLI – Rogo tossico al campo rom, ancora in corso le operazioni di spegnimento

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del campo rom abusivo di via dei Bagni Vecchi, a Tivoli Terme, dove nella tarda serata di ieri, venerdì 4 aprile, è divampato l’ennesimo rogo tossico (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per domare le fiamme partite dalla bruciatura di rifiuti è stato necessario l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco con quattro autobotti, oltre al supporto dei volontari dell’associazione di Protezione civile “Nvg-Nucleo volontari Guidonia” con l’autobotte comunale.

Secondo una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco, non ci sono stati feriti.

Il campo di via dei Bagni Vecchi sorge nell’area di proprietà del Comune di Tivoli che separa la frazione di Tivoli Terme da Villalba di Guidonia, da almeno due decenni occupata abusivamente da famiglie di etnia rom e italiane.