GUIDONIA – Daniela Circelli, il sindaco Lombardo: “Mi complimento per l’arresto del pirata”

“Mi complimento, a nome della nostra comunità, con la Procura della Repubblica di Tivoli e l’Arma dei Carabinieri per avere individuato l’autore dell’omicidio stradale consumatosi la notte del 9 settembre scorso a Tivoli Terme, in via Tiburtina, dove Daniela Circelli è stata investita mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali”.

Così in un comunicato stampa il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo commenta l’arresto di Mohamed Samy Aref G., egiziano di 26 anni, sospettato principale della morte di Daniela Circelli, la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta e lasciata senza vita sull’asfalto della Tiburtina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Il 26enne egiziano che è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme e tradotto nel carcere di Rebibbia – prosegue il sindaco Lombardo – Ci conforta pensare che, da alcune ore, questa persona non sia più alla guida di un’automobile sulle nostre strade”.