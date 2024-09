PALOMBARA SABINA – Dispersi su Monte Gennaro, escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

Di nuovo in azione la scorsa notte gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio (CNAS) per soccorrere due escursionisti dispersi nei pressi della vetta del Monte Gennaro che a causa della nebbia e del brusco calo delle temperature non sono riusciti a proseguire in sicurezza loro escursione e hanno richiesto l’intervento di soccorso.

Immediatamente partita una squadra di tecnici dalla vicina base di Vicovaro che ha individuato e raggiunto gli escursionisti, verificato le condizioni sanitarie e li ha ricondotti alle auto all’inizio del sentiero.



Sul posto anche i sanitari del 118.