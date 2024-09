David Gilmour al Circo Massimo, 6 concerti da tutto esaurito

David Gilmour arriva al Circo Massimo per l’anteprima mondiale del suo tour. La prima delle sei date di concerti è in programma venerdì 27 settembre. Seguiranno gli appuntamenti di sabato 28 e domenica 29 settembre e le date del 1, 2 e 3 ottobre.

Sarà l’unica tappa nell’Europa continentale per l’ex chitarrista dei Pink Floyd, Previsti circa 13mila spettatori per ogni esibizione.

Come cambia la viabilità

Per quel che riguarda la viabilità, nei giorni degli spettacoli, alle 15 scatteranno le prime chiusure al traffico nell’area. Stop al traffico in via dei Cerchi mentre dalle 16 la limitazione verrà estesa in via del Circo Massimo (direzione da piazza Porta Capena a via della Greca). Dalle 17 le chiusure si allargheranno in via del Circo Massimo direzione da Santa Maria in Cosmedin a piazza Porta Capena.

Modifiche al trasporto pubblico locale

In occasione dei concerti saranno deviate o limitate le linee 51 – 81 – 85 – 87 – 118 – 160 – 628 – 715 – C3 – nMC. Dettagli sul sito ATAC .

Per notizie, in tempo reale, relative al settore Mobilità, è possibile visitare il sito romamobilita.it .