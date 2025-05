Si chiama Michelle Cecca, ha soltanto 13 anni ed è specializzata nel mettere al tappeto le atlete più grandi.

Sopra, Michelle Cecca durante la gara; sotto l’atleta sul podio più alto

Così sabato 10 maggio la giovanissima lottatrice si è laureata Campionessa Italiana Under 15 nella categoria 46 chilogrammi nell’ambito dei Campionati Italiani di Lotta 2025 dedicata alle categorie Under 15 di greco-romana e agli atleti Master organizzati dalla Fijlkam presso il PalaPellicone di Ostia.

Michelle Cecca tra il papà Guglielmo e il maestro Stefano Robotti

Per la giovanissima atleta della “Team-Made” di Campolimpido, allenata dal papà Guglielmo Cecca e dal maestro Stefano Robotti, la medaglia d’oro ai Campionati Italiani è un risultato straordinario che le vale la convocazione in Nazionale e il pass per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei U15, in programma a Caorle dal 25 al 28 giugno 2025.

Quello di sabato 10 e domenica 11 maggio è stato un weekend da incorniciare per il “Team Made”.

La squadra Under della “Team-Made” di Campolimpido

Ieri ai Campionati Italiani di Lotta 2025 hanno gareggiato 17 atleti di Campolimpido, tra cui 8 under 15 – molti alla prima esperienza nazionale – e 9 Master. Tra i più giovani, si sono messi in luce Alessio Volpe, quinto posto categoria 41 kg, Daniel Robotti, settimo posto nella categoria 38 kg, ed Emanuele Piselli, settimo posto categoria 52 kg.

La squadra Master della “Team-Made” di Campolimpido

Nei Master record della “Team-Made”: i veterani hanno infatti conquistato il primo posto come squadra Master in Italia nella Lotta Greco-Romana e il secondo nello stile libero. In particolare il maestro Guglielmo Cecca è primo nella Greco Romana (GR) e primo nello Stile Libero (SL), mentre il maestro Stefano Robotti è primo nella Greco Romana (GR) e quarto nello Stile Libero (SL). Inoltre: Nico Isaia secondo GR, Ludovico Di Lorenzo terzo GR e quarto SL, Emanuele Luciani secondo GR, Paolo Strazzullo è secondo sua SL che GR, Simone Tisbi è secondo GR, Federico Ricci è terzo SL, Gianni Adamo secondo SL e terzo GR.

“Un risultato straordinario per una società nata da appena un anno – commentano i maestri Guglielmo Cecca e Stefano Robotti – Grazie a tutti per il lavoro, la passione e la fiducia.

Continuiamo a crescere, insieme!”.