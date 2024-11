MENTANA – “Una gatta da pedalare”, passeggiata in bici tra paesaggi spettacolari

Si terrà domenica 10 novembre a Mentana “Una gatta da pe..da..lare”, la seconda Cicloturistica organizzata dal Club “Gattaceca Bicycle Asd”, una manifestazione ciclistica non competitiva lungo la via Nomentana e strade limitrofe.

Si preannuncia come una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento, delle emozioni e di un po’ di sudore per un’avventura mozzafiato tra paesaggi spettacolari e percorsi entusiasmanti.

La partenza della Cicloturistica è prevista per le ore 9 da via Giovanni Giolitti, da dove il corteo raggiungerà la via Nomentana attraversando anche il Comune di Fonte Nuova.

Per questo con l’ordinanza numero 169 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, mercoledì 6 novembre, il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti ha disposto la modifica della viabilità dalle ore 9 al termine della manifestazione:

1 – Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su via Nomentana nel tratto di strada compreso tra il chilometro 21 e l’intersezione con via Monte Bianco al fine di permettere il passaggio dei partecipanti su via Torre de Tucci;

2 – Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su via Monte Bianco nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con il viale d’entrata al civico 72 e l’intersezione con via Monte Rosa al fine di agevolare l’immissione dei partecipanti su via Monte Binco in direzione via Palombarese;

3 – Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sulla prima rotatoria posta all’intersezione tra via delle Molette/via Monte Bianco/via Palombarese al fine di permettere ai partecipanti il passaggio su via delle Molette in direzione via Aurora;

4 – Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sulla rotatoria posta all’intersezione tra via delle Molette/via Aurora al fine di permettere ai partecipanti il passaggio su via Aurora.