CASTEL MADAMA – Rinnovato il Patto di fratellanza con La Roda de Andalucìa

Nella mattinata di ieri, domenica 17 novembre, il Comune di Castel Madama ha rinnovato il patto di fratellanza con la città de La Roda de Andalucia, suggellando il ventesimo anniversario di un gemellaggio che rappresenta molto più di un legame formale: è un ponte tra due terre che condividono valori, tradizioni e una visione comune di cooperazione.

La stretta di mano tra il Sindaco Michele Nonni e il Sindaco Juan José Carnerero Aguilar

Durante la cerimonia, il Sindaco Michele Nonni e il Sindaco Juan José Carnerero Aguilar nei rispettivi interventi hanno enfatizzato il gemellaggio ricordando quanto sia importante costruire un’Europa fondata su valori comuni: rispetto, solidarietà, giustizia e tolleranza.

Il Sindaco Michele Nonni ha ricordato con commozione le vittime della recente alluvione che ha colpito Valencia, esprimendo vicinanza al popolo spagnolo. Ha poi sottolineato come il simbolo dell’ulivo, emblema di rigenerazione e speranza, incarni alla perfezione lo spirito del nostro legame con La Roda de Andalucia.

“L’Ulivo – ha detto il primo cittadino castellano – è simbolo di pace e speranza a cui siamo ineluttabilmente legati perché vi ritroviamo i valori fondanti su cui si basano con orgoglio le nostre comunità: terra, lavoro, famiglia, tradizione e progresso.

Il gemellaggio tra la Roda de Andalucia e Castel Madama nasce da questa condivisione e va a comporsi in un disegno più ampio ed articolato che punta al progetto di un’Europa realmente unita e fondata sul rispetto di ulteriori valori, che non esitiamo a definire fondamentali: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, del pluralismo, dell’uguaglianza, della solidarietà, della giustizia e della tolleranza”.

La foto ricordo degli amministratori pubblici dei due Comuni gemellati

“Voglio ringraziare pubblicamente – ha aggiunto il sindaco Nonni – le aziende elaiotecniche Romeo Ficacci Srl, Madama Oliva Srl, Nova Garofolive, Salviani Srl e Le Squisivoglie srl, che con orgoglio, professionalità e qualità portano in alto il nome di Castel Madama, basando la propria attività imprenditoriale sulla tradizione nell’innovazione, a quegli insegnamenti ereditati e portati avanti nel tempo che del lavoro, la perseveranza e la ricerca di qualità ne hanno fatto la base valoriale della propria attività, di cui preziosa è la ricaduta economica e sociale per la nostra comunità”.

Il Presidente del Consiglio Luisa Troìa ha voluto ringraziare di cuore gli amici spagnoli per la loro visita, augurando loro un buon rientro previsto per oggi.

“Grazie al Sindaco Juan José Carnerero Aguilar, ai rappresentanti di La Roda de Andalucia con la certezza che continueremo a coltivare la nostra amicizia con cura, dedizione e speranza nel futuro – ha detto il Presidente Troìa – Un sentito ringraziamento al al Comitato Gemellaggi per l’importante lavoro svolto in queste giornate e per la cura con cui hanno accolto i nostri amici”.