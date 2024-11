TIVOLI – Via dell’Inversata, a mezzanotte sarà disattivata la Ztl

Ilinforma la Cittadinanza che, con ordinanza numero 384 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA -firmata oggi, martedì 19 novembre dal Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio, è stata revocata l’Ordinanza Dirigenziale numero 366 del 19 ottobre 2022 con la quale è stata data attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale numero 48 del 03 marzo 2021 – recante ad oggettonelle vie: largo Salvo D’Acquisto, via dell’Inversata, vicolo dell’Inversata, via Due Giugno, vicolo Lucullo, vicolo Santa Croce, via Pietro Nenni – rilevazione elettronica degli accessi”.