TIVOLI – Ciak si gira, grande attesa per Anthony Hopkins ed Andy García

Regista e cast vantano più di qualche Premio Oscar. E l’opera si annuncia un successo internazionale.

Tivoli ancora una volta scelta come location della cinematografia mondiale grazie al lavoro della Tibur Film Commissione. Stavolta in città è arrivata la troupe di”Maserati: The Brothers”, un film drammatico sportivo biografico di prossima uscita diretto da Robert Moresco sui fratelli Maserati.

Nel cast della biopic prodotta da Andrea Iervolino ci sono Anthony Hopkins, Michele Morrone, Andy García, Jessica Alba e Maya Talem.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sabato sul set allestito a Tivoli arriverà Anthony Hopkins e, probabilmente, anche Andy García.

Moresco ha scelto di celebrare la leggendaria storia dei dei tre fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto, che nel 1914, grazie alla comune passione per i motori, realizzarono in un garage di Bologna il primo esemplare di una automobile destinata a diventare iconica.

Le riprese sono iniziate questa settimana a Roma con alcune scene girate a Tivoli.

Ieri, lunedì 9 dicembre, il sindaco della Città dell’Arte Marco Innocenzi ha dato il benvenuto a Bobby Moresco, vincitore del Premio Oscar e regista di fama mondiale, durante un sopralluogo presso il cimitero comunale.



“Oggi – ha detto il sindaco – ho voluto salutarlo e ringraziarlo per aver scelto la nostra Città per le riprese del film “Maserati – The Brothers”.

Tivoli è un polo attrattore per il mondo cinematografico, che ben si presta alla magnificenza della Settima Arte”.