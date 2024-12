FONTE NUOVA – Parcheggio Multipiano, 6 mila euro per mettere a norma l’antincendio

Avrebbe dovuto essere inaugurato sette mesi fa, invece il taglio del nastro è stato annullato per asseriti motivi burocratici.

Ora il Comune di Fonte Nuova sembra intenzionato ad aprire l Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara, l’opera pubblica più “chiacchierata” della storia, anche perché tra idearla e realizzarla sono trascorsi 18 anni, costellati da mancati finanziamenti, ditte fallite, diatribe coi progettisti e lavori lumaca.

Con la determina numero 1258 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente comunale ai Lavori pubblici Daniele Cardoli ha infatti affidato alla ditta “Edil Gi Srl” di Roma l’esecuzione di lavori di messa a norma per un importo complessivo di 6.147 euro e 58 centesimi, come disposto dai vigili del fuoco all’esito del sopralluogo del 24 settembre scorso.

L’impresa è stata incaricata di eseguire lavori di compartimentazione per la via di esodo del piano intermedio ai fini dell’antincendio, comprensivo di smontaggio infisso porta tagliafuoco, creazione muratura su tre lati e controsoffitto, intonacatura interna ed esterna, tinteggiatura e ricollocamento della porta tagliafuoco.

Inoltre la ditta dovrà rimuovere e ricollocare la porta tagliafuoco al piano -1 via di esodo, oltre certificare la resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.

La ditta inoltre dovrà produrre la documentazione relativa ai materiali installati e la dichiarazione di corretta posa in opera.

Vale la pena ricordare che il 23 maggio scorso ignoti hanno commesso un furto e la manomissione degli estintori in polvere da 6 chili appena installati presso il Parcheggio Multipiano di Piazza Aldo Moro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo il 23 settembre era stato affidato alla ditta “Fireless Srl” di Roma la fornitura di5 estintori nuovi P6, due Lancia UNI 45, oltre a 3 sellette per manichetta, due lastre di vetro nero “Safe Crash” e altrettante lastre di vetro giallo “Safe Crash”, oltre la ricarica di 13 estintori P6 e fornirà due manometri per un totale di 684 euro e 42 centesimi.

Sette mesi fa l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Piero Presutti in una nota sul sito dell’Ente aveva annunciato per martedì 14 Maggio l’inaugurazione del Parcheggio Pubblico Multipiano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Inaugurazione annullata per motivi burocratici.