Si chiama Eolo, è un Lagotto romagnolo di 2 anni ed ha un fiuto eccezionale per il cosiddetto “oro nero”.

La premiazione del binomio Eolo e Ubaldo Carmine Allocca al Campionato Italiano a Cattolica

Per questo sabato 7 dicembre Eolo si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano Classe Expert Grande della Macro-area Sud 2024 al Campionato Pull-Out 2024 di ricerca del tartufo sul ring organizzato a Cattolica dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC) e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN).

Il successo è arrivato al termine di un campionato durato un anno intero, pieno di emozioni e duro lavoro per il proprietario Ubaldo Carmine Allocca, 76 anni di Tivoli, una lunga esperienza in cani da tartufo, che due anni fa ha acquistato Eolo presso l’allevamento “Del Casal Brioso” di Alessandro Lombardi di Oratino, piccolo borgo in provincia di Campobasso.

Durante l’anno il binomio Eolo e Carmine si è confrontato con i migliori atleti e tartufai italiani, ottenendo sempre ottimi piazzamenti nelle gare cittadine, fino a raggiungere il podio più alto nella finalissima di Cattolica.

Ubaldo Carmine Allocca mostra il titolo di Campione Italiano 2024 Pull-Out Classe Expert Grande

“Ho sempre avuto cani tartufari – racconta Ubaldo Carmine Allocca, tesserato FIDASC e CSEN – e ho già partecipato ad altre competizioni senza mai vincere il titolo.

Eolo è un vero campione, l’ho addestrato fin da cucciolo nel mio terreno a Castel Madama, ora lo porto in montagna in tutta Italia e ovunque scova i tartufi”.