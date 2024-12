GUIDONIA – Un pianoforte per l’Istituto “Leonardo da Vinci” in memoria di Maria Pia D’Arcangeli

Questa mattina, mercoledì 11 dicembre, presso l’istituto scolastico “Leonardo Da Vinci” di Guidonia, si è svolta la cerimonia riguardante la donazione di un pianoforte che sarà, quindi, a disposizione dei numerosi alunni frequentanti il plesso.

Il pianoforte donato da Gianna Scarpelli Verdone, figlia di Maria Pia D’Arcangeli

Una generosa donazione da parte della Signora 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐨𝐧𝐞, in ricordo della mamma, la Signora 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐏𝐢𝐚 𝐃’𝐀𝐫𝐜𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢 e del grande amore che aveva per la musica, che ha visto protagonista anche il “Social Tour Guidonia Montecelio”, impegnato da sempre nella promozione dell’arte, della musica e dello sport quali strumenti per contrastare le problematiche connesse al disagio sociale.

Un momento della cerimonia di oggi

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco Mauro Lombardo; Alessia Croce, ideatrice e organizzatrice del “Social Tour” e Presidente della Commissione ai Servizi sociali e Sport; Mattia Del Forno, cantante della band “La scelta” organizzatore e direttore artistico del progetto stesso; il Dirigente scolastico Maurizio Sparagna.

La consigliera comunale Alessia Croce, ideatrice e organizzatrice del “Social Tour”

“Donare un pianoforte a una scuola significa dare ai ragazzi una possibilità in più per esprimersi in modo creativo, sviluppare nuove competenze e apprendere il valore della disciplina e della collaborazione.

La musica può diventare un rifugio per chi si sente smarrito, uno spazio in cui trasformare le proprie emozioni e difficoltà in qualcosa di costruttivo e positivo.

Ringrazio i professori, le professoresse, le maestre, i collaboratori scolastici e i tanti che ci sono state vicini, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa”, ha sottolineato 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐜𝐞.

Mattia Del Forno, cantante della band “La scelta”

“La musica è intesa come una delle alternative possibili per affrontare le difficoltà quotidiane attraverso il suo linguaggio universale, che non solo educa ma aiuta anche a superare problematiche emotive, sociali e culturali che spesso caratterizzano la vita di tanti giovani, soprattutto quelli che vivono in contesti difficili o a rischio di emarginazione ed esclusione”, ha evidenziato 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐨.

“Quella odierna è stata davvero una bella e partecipata cerimonia. Mi complimento con quanti si sono spesi per la riuscita di questo appuntamento e, in particolare, con i familiari della Signora Maria Pia D’Arcangeli che hanno donato il pianoforte della mamma.

La musica può sicuramente rappresentare una dimensione di crescita personale, perchè attraverso l’arte è possibile sviluppare un senso di appartenenza, di fiducia in sé e negli altri, favorendo l’inclusione e creando spazi di aggregazione sani e stimolanti.

Può regalare ai giovani una possibilità in più per un futuro migliore”, ha dichiarato il Sindaco 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨.