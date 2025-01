GUIDONIA – La statua della Madonna danneggiata coi petardi

La statua della Madonna danneggiata coi petardi.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio, in piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova, il quartiere più densamente popolato di Guidonia Montecelio.

L’intervento dei vigili del fuoco (Foto dal Gruppo Facebook Sei di Villanova se)

A denunciare pubblicamente il fatto sui Social Network è stato il dirigente comunale alla Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi sociali e Personale Aldo Cerroni, intervenuto sul posto insieme alla Polizia Locale e ai vigili del fuoco.

“Purtroppo – ha scritto Cerroni – l’anno giubilare della speranza inizia con un gesto brutto, deprecabile e che paradossalmente farebbe venire meno la speranza se non fosse che siamo certi che il male viene sconfitto dalla bellezza, dal bene e dall’impegno di tanti che lavorano per migliorare il luogo in cui vivono e che sono, per fortuna, la silente maggioranza. In conseguenza di una vergognosa bravata connessa con un utilizzo sconsiderato di petardi, ma ovviamente non si ha nessuna certezza di questo, qualche vile “buontempone” ha ritenuto utile vandalizzare e danneggiare gravemente la statua della Madonna a Piazza San Giuseppe artigiano.

Un atto vergognoso e sconsiderato, che non porta gioia, ma infinita tristezza”.

“Vorrei – ha aggiunto il dirigente Aldo Cerroni – che non fosse mai successo e faccio appello a chiunque abbia visto perché racconti e ai tanti assennati imprenditori seri del mondo del travertino perché possano concorrere a ripristinare uno dei simboli della nostra città”.