Promozione, si spaccia per il compagno di squadra: squalificato per 2 anni

Avrebbe dovuto trascorrere la domenica a riposo per squalifica, invece è sceso in campo spacciandosi per un compagno di squadra.

Se non fosse che i tifosi sugli spalti lo hanno incitato con il suo vero nome “Alè, alè, alè. Kone, Kone, Kone”.

Così il trucchetto è stato scoperto e ora non potrà giocare a calcio per i prossimi due anni.

Il centrocampista ivoriano Abdoulaye Kone della “Asd Sanpolese 1961” è stato squalificato per 2 anni

Il protagonista della singolare vicenda si chiama Abdoulaye Kone, è un centrocampista nato il primo gennaio 1999, originario della Costa d’Avorio, in forza alla “Asd Sanpolese 1961”, squadra ultima in classifica nel campionato di Promozione Girone D con 0 punti, 90 reti subite e 9 realizzate.

Ieri, mercoledì 19 marzo 2025, il Giudice sportivo del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha squalificato Abdoulaye Kone fino al 19 marzo 2027 per aver giocato una gara di campionato durante il suo periodo di squalifica, per giunta usando la tessera del suo compagno di squadra Balanda Emmanuel Gindamba.

Secondo il comunicato numero 319, i fatti risalgono a domenica 2 marzo 2025, giornata in cui la “Asd Sanpolese 1961” ha affrontato nella gara casalinga il “PSV Alatri Guarcino”, squadra di metà classifica piuttosto ostica che all’andata aveva superato i tiburtini per 3 a 1.

Abdoulaye Kone, colpo dell’estate 2024 per la sua grande forza fisica e la buonissima tecnica individuale, avrebbe dovuto assistere alla gara in tribuna in mezzo ai tifosi, visto che il 19 febbraio il Giudice sportivo si era già occupato di lui rifilandogli 3 giornate di stop.

Invece il 26enne ivoriano ha comunque indossato la maglia numero 7 e ha mostrato all’arbitro la tessera federale del suo compagno di squadra, Balanda Emmanuel Gindamba, anche lui africano di 29 anni, sfruttandone la somiglianza.

Stando sempre al comunicato, lo scambio di persona non è passato inosservato agli occhi del Dirigente della Società “PSV Alatri Guarcino”, ma le sue rimostranze sono state inutili.

In campo Kone ha contributo al pareggio sul campo per 1 a 1 e quindi a quello che sarebbe potuto essere il primo e unico punto in classifica della stagione per la “Asd Sanpolese 1961”.

Almeno fino al 38esimo del secondo tempo, quando il calciatore ivoriano è stato espulso uscendo dal campo invocato dai compagni di squadra e dagli ultra sanpolesi: “Kone, Kone”.

Il sogno del primo punto in classifica si è infranto davanti al ricorso della “PSV Alatri Guarcino” accolto dal Giudice sportivo.

Il calciatore ivoriano non sarà l’unico a pagare per lo scambio di identità.

Gara persa a tavolino con il risultato di 0 – 3 e ammenda di 300 euro per la “Asd Sanpolese 1961”.

Inibizione per due anni – fino al 19 marzo 2027 – per il dirigente accompagnatore Luigi Luzi.

(Daniele Di Cerbo)