TIVOLI – “Francesco è l’Antipapa”, il video choc di don Natale – VIDEO

“Da 11 anni abbiamo un antipapa: il cosiddetto Francesco non è Papa, non lo è mai stato perché Benedetto XVI, l’11 febbraio 2013, non ha mai fatto una rinuncia al papato”.

Sono le dichiarazioni choc di don Natale Santonocito, il parroco di San Cesareo scomunicato dal Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina Mauro Parmeggiani (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il video, intitolato “Messaggio di Natale”, risale al 14 dicembre 2024 ed è successivo alla riprensione del Vescovo dopo la pubblicazione da parte del sacerdote di un primo video l’8 dicembre 2024, il giorno dell’Immacolata Concezione.