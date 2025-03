Ha accompagnato la figlia in auto, dopodiché è scomparso.

Di Massimo Sapienti, commerciante di 54 anni di Cave, non si hanno notizie dal 25 marzo 2023 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi, martedì 25 marzo 2025, a distanza di due anni il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” lancia un nuovo appello per rintracciare lo scomparso.

Sposato, una figlia, un negozio di alimentari nel centro storico a Cave, Massimo Sapienti viveva da solo nel Borgo a 30 chilometri da Tivoli.

La mattina di sabato 25 marzo di due anni fa, intorno alle 11, l’uomo aveva dato un passaggio in auto alla figlia, per poi salutarla. Alle 14 sarebbe dovuto rientrare a casa, ma così non è stato: Massimo non è più rientrato nella sua abitazione sui Monti Prenestini.

E’ scomparso al volante di una Nissan Qashqai nera targata DZ587PM.

Aveva con sé i documenti e il telefono cellulare, che risultò spento da subito dopo l’ora della scomparsa quando l’utenza agganciò la cella telefonica tra Tivoli e San Vittorino.

Alto 1.65, corporatura esile, occhi e capelli corti castani, barbetta, al momento della scomparsa Massimo Sapienti indossava occhiali da vista neri, una felpa, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica grigio, rosse e bianche.

Il fratello non ha mai perso le speranze di ritrovare Massimo e ha lanciato più appelli attraverso il programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.