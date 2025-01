MARCELLINA – Boato e vibrazioni, richiesti alla Regione strumenti per monitorare il fenomeno

Dal Direttivo del Partito Democratico di Marcellina riceviamo e pubblichiamo:

“In merito ai boati e ai tremori della terra avvenuti il 12 Settembre 2024 a Marcellina, che hanno spaventato e messo in agitazione tutta la cittadinanza, il Direttivo del circolo PD si è subito attivato, nel richiedere al Sindaco, interventi e sopralluoghi da parte di tecnici specializzati mediante email inviata al comune con protocollo n. 14865 del 13/09/2024, per tranquillizzare la popolazione.

Visto che non abbiamo avuto riscontro di nessun genere; considerato che all’interno del centro abitato ci sono zone altamente suscettibili ad instabilità e che quanto accaduto a settembre poteva ripetersi, mettendo a rischio la solidità degli edifici e di conseguenza l’incolumità della gente, ci siamo rivolti ad uno dei nostri referenti politici, la consigliera regionale Mattia Eleonora, la quale si è presa a cuore il problema ed è riuscita ad organizzare l’audizione in Regione Lazio per parlare della situazione alquanto problematica di Marcellina.

L’audizione ha confermato, purtroppo, la negligenza e l’incapacità del Sindaco e della sua maggioranza, smentito anche dal Responsabile della Protezione civile della Regione Lazio, il quale ha dichiarato in modo esplicito che solo durante l’audizione è venuto a conoscenza di quanto accaduto a Marcellina e di non aver ricevuto nessuna comunicazione né scritta né telefonica.

Egregio Sindaco, ma non avevate messo in atto tutte le procedure sovracomunali, così aveva dichiarato nel consiglio comunale del 22 ottobre 2024?

Per non parlare poi dell’assessore Salvatori Enrico che oggi è riuscito, dopo aver fatto scena muta, a farsi togliere la parola dal Presidente della commissione.

È stata ascoltata anche la consigliera comunale Cinzia Cara, che puntualmente ha confermato l’inadeguatezza della maggioranza in questi anni ad affrontare il problema anche con la mancata introduzione di specifiche norme di salvaguardia all’interno del piano urbanistico come previste dalla Determina Regionale n. A03954 del 21/05/2013.

Durante l’audizione, dai vari tecnici presenti, è emersa la necessità di utilizzare strumenti all’avanguardia per poter monitorare e controllare la situazione delle aree a rischio instabilità e per ulteriori approfondimenti sulla microzonazione sismica, subito raccolta dalla nostra consigliera Eleonora Mattia, che ha chiesto ufficialmente agli esponenti regionali della maggioranza presenti, di inserire un emendamento in bilancio ad hoc per soddisfare quanto richiesto.

ORA SE È VERO CHE CHI AMMINISTRA LO DEVE FARE PER L’INTERESSE GENERALE, IL SINDACO E LA SUA MAGGIORANZA SI DOVREBBE UNIRE A NOI NEL RINGRAZIARE LA CONSIGLIERA DEL PD MATTIA ELEONORA PER L’ATTENZIONE RIVOLTA AL NOSTRO COMUNE E QUANTO FATTO: GRAZIE ELEONORA!“.