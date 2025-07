CICILIANO – Smarriti alle cascate della Rocchetta, escursionisti ritrovati dal Soccorso Alpino

Ieri, domenica 20 luglio, è stata una giornata particolarmente intensa per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, che sono stati impegnati in diversi interventi di ricerca e soccorso a escursionisti in difficoltà in diverse zone della regione.

Secondo un comunicato stampa del Soccorso Alpino Lazio, un intervento si è svolto a Ciciliano, dove due escursionisti, un uomo e una donna entrambi di 35 anni e residenti nella capitale, hanno perso l’orientamento mentre rientravano dalle cascate della Rocchetta, dopo essere partiti dal Passo della Fortuna.

Dopo essersi resi conto di aver smarrito il sentiero e non riuscendo a ritrovare la via del ritorno, hanno contattato i soccorsi.

La posizione inizialmente fornita è risultata imprecisa, ma grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei tecnici del Soccorso Alpino, i due giovani sono stati individuati, raggiunti e assistiti.

Fortunatamente si trovavano in buone condizioni generali, anche se presentavano alcune escoriazioni e sintomi di lieve disidratazione.

Dopo un primo controllo, sono stati riaccompagnati in sicurezza alla loro auto.