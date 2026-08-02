GUIDONIA – New Voice Talent On Tour, grande successo per la terza tappa

Un’autentica festa della musica, della cultura e della condivisione ha caratterizzato la terza tappa del New Voice Talent On Tour, organizzata da Alberone Eventi APS, andata in scena sabato 1° agosto presso il Giardino Giovanni Maria Cutuli (Fiore) di Villanova di Guidonia.

Ieri sera sold out al Giardino Giovanni Maria Cutuli di Villanova di Guidonia

La manifestazione ha fatto registrare il sold out, con un pubblico numerosissimo che ha gremito il giardino, confermando il crescente successo di un format che, tappa dopo tappa, continua a valorizzare giovani talenti e a promuovere importanti momenti di aggregazione sul territorio.

L’organizzatore Fabio Proietti e il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo

Tra le autorità presenti il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, che ha rivolto il proprio saluto ai cittadini presenti, elogiando l’impegno di Alberone Eventi APS nell’organizzazione di iniziative culturali capaci di coinvolgere il territorio e creare occasioni di incontro attraverso l’arte e la musica.

Il Sindaco ha inoltre regalato al pubblico alcuni simpatici momenti di dialogo con il presentatore della serata e Presidente dell’associazione, Fabio Proietti, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione.

I vincitori della terza tappa

La Giuria Tecnica ha assegnato il primo posto ex aequo a:

Simona Tlijani prima con “Quando nasce un amore”

Mesia Chicca prima con “Atlantide”

Simona Tlijani , 46 anni, con Quando nasce un amore di Anna Oxa;

, 46 anni, con di Anna Oxa; Mesia Chicca, 15 anni, con Atlantide di Sara Toscano.

Il Premio del Pubblico, decretato dagli spettatori presenti, è stato invece conquistato da:

Alessandro Del Rosso, primo con “Coraline”

Alessandro Del Rosso, 19 anni, con una brillante interpretazione di Coraline dei Måneskin.

Una giuria di grande esperienza

Giurati, presentatori e vincitori della terza tappa del talent

A valutare le esibizioni è stata una giuria composta da professionisti del settore artistico e musicale:

Raffaella Mignoli , vocal coach, educatrice musicale e teatrale;

, vocal coach, educatrice musicale e teatrale; Alessandra Filippi , cantante, scrittrice, docente di canto moderno e lirico e vocal coach;

, cantante, scrittrice, docente di canto moderno e lirico e vocal coach; Luca Bontempi , cantante, musicista, vocal coach e direttore artistico;

, cantante, musicista, vocal coach e direttore artistico; Tiziana Civitani, cantante dello storico gruppo Ladri di Carrozzelle, artista originaria di Guidonia Montecelio e protagonista nel 2017 di una significativa esperienza sul palco del Festival di Sanremo.

Tiziana Civitani, cantante del gruppo Ladri di Carrozzelle, nel 2017 protagonista al Festival di Sanremo

Ospiti di prestigio e momenti di grande emozione

Ad impreziosire la serata sono stati numerosi ospiti che, con il loro contributo artistico e culturale, hanno reso ancora più ricco il programma.

L’attore, regista e docente di recitazione, Pierluigi Diodati sul palco del New Voice Talent On Tour

Tra questi Pierluigi Diodati, attore, regista e docente di recitazione, da anni impegnato nella formazione di giovani talenti attraverso laboratori e percorsi artistici.

Alessio Bontempi, vincitore del Premio della Critica al concorso dedicato a Pino Daniele

Molto apprezzata anche la presenza di Alessio Bontempi, vincitore del Premio della Critica al concorso dedicato a Pino Daniele, riconoscimento consegnatogli direttamente dall’artista Clementino.

Sofia Composto, vincitrice del New Voice Talent 2026

Grande applauso anche per Sofia Composto, vincitrice del New Voice Talent 2026, premiata dal Presidente di Alberone Eventi APS con un riconoscimento per il percorso artistico intrapreso e per il costante legame con la manifestazione.

Emanuela Colasanti e Cristina Borro Marabitti, protagoniste del dialogo teatrale “Vannozza”

Uno dei momenti più suggestivi della serata è stato il dialogo teatrale “Vannozza”, magistralmente interpretato da Cristina Borro Marabitti, poetessa e autrice contemporanea pluripremiata a livello nazionale e internazionale, insieme a Emanuela Colasanti, cofondatrice dell’Associazione Casteju Ghost Talent.

Nel corso della serata è intervenuto anche Nicandro Sassi, Presidente dell’Associazione Casteju Ghost Talent, che ha illustrato le attività dell’associazione e l’importanza della collaborazione tra realtà culturali impegnate nella valorizzazione dei giovani e del territorio.

I conduttori Fabio e Silvia Proietti con Maurizio Gualerni, Presidente dell’APS Colle Mannarino di Sant’Angelo Romano

Graditissima anche la presenza di Maurizio Gualerni, Presidente dell’APS Colle Mannarino di Sant’Angelo Romano, che ha presentato l’attività dell’associazione, impegnata nella promozione delle tradizioni locali e dell’enogastronomia attraverso manifestazioni ormai consolidate, come la rassegna itinerante “Terra Antica”.

Particolarmente intenso anche il momento dedicato alla poesia.

Impossibilitato a partecipare alla serata, il poeta Paolo Cordaro ha affidato a Fabio Proietti la lettura della sua poesia “Rimbocchiamoci le maniche”, dedicata a Padre Pino Puglisi. Un testo di forte impatto emotivo che ha profondamente coinvolto il pubblico.

Tra gli istanti più emozionanti della manifestazione anche il tributo a Lorenzo Masulli, giovane di appena 25 anni scomparso prematuramente in un incidente stradale.

Roberto Del Rosso insieme ai genitori e allo zio di Lorenzo Masulli, vittima di incidente stradale

Roberto Del Rosso ha interpretato con grande sensibilità Gli Angeli di Vasco Rossi, dedicando la sua esibizione alla memoria di Lorenzo.

Sul palco sono saliti il padre Ciro, la madre Mara e lo zio Salvatore, dando vita a un momento di intensa commozione che ha emozionato l’intera platea.

Una conduzione coinvolgente

A guidare la serata sono stati Fabio Proietti e Silvia Proietti, che con professionalità, spontaneità e grande affiatamento hanno accompagnato il pubblico durante tutte le fasi dello spettacolo, alternando momenti di intrattenimento, approfondimenti e presentazioni degli artisti, contribuendo in maniera determinante al successo dell’evento.

Le parole del Presidente di Alberone Eventi APS

Fabio Proietti, Presidente di Alberone Eventi APS, e Silvia Proietti

Al termine della manifestazione, il Presidente di Alberone Eventi APS, Fabio Proietti, ha dichiarato:

“La straordinaria partecipazione di pubblico ci riempie di orgoglio e rappresenta il riconoscimento più bello per il lavoro che Alberone Eventi APS porta avanti con passione durante tutto l’anno. Il sold out di questa terza tappa dimostra che il nostro territorio ha voglia di eventi di qualità, capaci di unire musica, cultura, spettacolo ed emozioni.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al gestore del Giardino G.M. Cutuli per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate, al Sindaco Mauro Lombardo per la sua graditissima presenza e per la vicinanza alle iniziative culturali del territorio, ai componenti della giuria per la professionalità, a tutti i concorrenti che hanno regalato performance di altissimo livello, agli ospiti intervenuti e al numerosissimo pubblico che con il proprio entusiasmo ha reso questa serata davvero speciale.

Un ringraziamento particolare va anche a Silvia Proietti, con la quale ho avuto il piacere di condividere la conduzione della serata, contribuendo insieme a creare un clima di festa e partecipazione.

Infine desidero dedicare un grazie sincero ai soci fondatori, ai volontari e a tutti i collaboratori di Alberone Eventi APS. Il loro impegno, spesso silenzioso ma fondamentale, è il motore che rende possibile ogni nostro evento.

A loro va il merito di questo nuovo successo.

Il nostro viaggio continua: vi aspettiamo il prossimo 17 settembre, in occasione della Festa in onore della Beata Maria Vergine di Loreto, per la quarta tappa del New Voice Talent On Tour.”

Con il grande successo della serata di Villanova di Guidonia, il New Voice Talent On Tour conferma il proprio ruolo di importante appuntamento culturale del territorio, capace di promuovere il talento, valorizzare gli artisti emergenti e creare occasioni di incontro e condivisione per tutta la comunità.