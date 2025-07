GUIDONIA – Strada allagata per i rifiuti abbandonati: una “zozzona” incastrata dall’ecografia

“Siamo di fronte a un episodio grave, che dimostra ancora una volta quanto l’inciviltà di pochi possa mettere a rischio la sicurezza e il decoro di un’intera comunità”. Il sopralluogo del sindaco Mauro Lombardo in via Mario Di Trani dopo l’allagamento Così il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo commenta quanto accaduto stamane, lunedì 28 luglio, via Colonnello Di Trani allagata a causa dello straripamento di uno dei canali di scarico, completamente ostruito da rifiuti abbandonati ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Dopo la pubblicazione dell’articolo da parte del quotidiano on line Tiburno.Tv il sindaco Lombardo è intervenuto sul posto per verificare la situazione insieme agli operatori di Tekneko che hanno rapidamente bonificato la strada e il canale di scolo ripristinato in sicurezza.

Le operazioni di pulizia da parte degli operatori ecologici di Tekneko

Durante le operazioni di pulizia gli operatori ecologici hanno rinvenuto un documento all’interno di uno dei sacchi: si tratterebbe di una ecografia intestata ad una donna dell’Est Europa, considerata una dei presunti autori dello sversamento illecito.

Le indagini per risalire alla donna sono affidate agli ispettori del Nucleo Tutela Ambiente dell’Associazione Fedra e alla Polizia Locale di Guidonia Montecelio: una volta accertate le responsabilità, per la donna scatterà una sanzione.

“Ringrazio gli operatori di Tekneko per la rapidità dell’intervento – aggiunge il Sindaco Mauro Lombardo – Continueremo a contrastare con fermezza ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti: è un impegno che abbiamo preso e che porteremo avanti con determinazione, anche con l’ausilio di nuovi strumenti di controllo e monitoraggio sul territorio”.