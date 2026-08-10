CERVARA DI ROMA – Concorso in Comune per un Istruttore Tecnico

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Sarà possibile inviare la candidatura entro il 17 agosto

Il Comune di Cervara di Roma ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione di un Istruttore Tecnico. Il posto previsto è a tempo indeterminato e comprende 18 ore settimanali, rientrando nell’Area degli Istruttori.
Il concorso è riservato a chi è in possesso dei requisiti indicati nel bando. Tra questi è richiesto il diploma di maturità di geometra o un titolo equipollente. È possibile partecipare anche con un titolo di studio superiore che assorba quello richiesto. La selezione prevede una prova scritta e una prova orale. La candidatura  deve essere presentata esclusivamente online compilando il modulo e  allegando la documentazione necessaria al seguente  LINK.   

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Si raccomanda di leggere tutto il bando prima di proporsi.La procedura per la presentazione delle candidature è stata aperta il 7 agosto 2026 alle ore 12:30. Il termine ultimo è fissato alle 23:59 del 17 agosto 2026.
Gli interessati devono quindi completare la procedura entro la scadenza indicata.

Per altre informazioni, CLICCATE QUI 

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