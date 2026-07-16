TIVOLI – Lavori Acea, Via Maremmana inferiore chiusa per due mesi

L’intervento interessa il centro della carreggiata e richiede la temporanea riorganizzazione della circolazione per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per operatori e utenti della strada.

Durante tutta la durata del cantiere sarà installata un’apposita segnaletica temporanea con le indicazioni dei percorsi, sarà garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza e sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.