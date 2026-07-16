TIVOLI – Lavori Acea, Via Maremmana inferiore chiusa per due mesi

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, come disposto dall’ordinanza numero 207 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, mercoledì 15 luglio, dal Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti, dalle ore 5:00 di lunedì 20 luglio fino alle 23:59 del 10 settembre 2026 entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità nell’area di via Maremmana Inferiore, dall’intersezione con via Rosolina fino al civico n. 28 della stessa.
Le disposizioni sono state adottate a seguito della richiesta presentata da Acea Ato 2 S.p.A. per l’esecuzione di uno scavo di grandi dimensioni destinato a realizzare un nuovo allaccio alla rete idrica.
L’intervento interessa il centro della carreggiata e richiede la temporanea riorganizzazione della circolazione per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per operatori e utenti della strada.
Nel periodo indicato saranno in vigore le seguenti modifiche:
– Via Maremmana Inferiore, dall’intersezione con via Rosolina fino al civico 28: chiusura al traffico veicolare, con accesso riservato ai mezzi d’opera.
– Via Rosolina, all’intersezione con via Maremmana Inferiore: divieto di transito.
– Via Rosolina, all’intersezione con via della Serena: obbligo di svolta a destra per gli autobus del trasporto pubblico.
– Via della Serena, all’altezza del civico 1: istituzione di una fermata provvisoria per il trasporto pubblico.
– Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Galli: divieto di transito; obbligo di svolta a destra per i veicoli diretti verso Villa Adriana centro; divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali, ad eccezione degli autobus del trasporto pubblico; svolta a sinistra consentita in direzione Autostrada A24.
– Via Maremmana Inferiore, all’intersezione con Strada Roccabruna:
divieto di transito agli autobus, ad eccezione del trasporto pubblico;
svolta a sinistra consentita in direzione via Nazionale Tiburtina e Tivoli centro.
Durante tutta la durata del cantiere sarà installata un’apposita segnaletica temporanea con le indicazioni dei percorsi, sarà garantito il passaggio dei pedoni in sicurezza e sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.