GUIDONIA – Incendio in frutteria: il presunto piromane a processo

Appiccò le fiamme ad un negozio, ma fortunatamente i proprietari intervennero tempestivamente salvando il locale.
A distanza di oltre tre anni le indagini hanno accertato che non fu un corto circuito, ma un incendio doloso quello appiccato ad una frutteria di Colleverde di Guidonia.
Secondo la Procura di Tivoli, il presunto piromane è Gino F., un 35enne italiano di Tor Sapienza, estrema periferia Est di Roma, indagato per danneggiamento seguito da incendio.
Il prossimo 20 ottobre l’uomo, attualmente agli arresti domiciliari per altra causa, dovrà comparire davanti al Tribunale di Tivoli per l’udienza di comparazione predibattimentale all’esito della quale verrà stabilito se verrà o meno processato.
Stando alla ricostruzione del pubblico ministero Corrado Fasanelli, all’alba del 23 febbraio 2023 Gino F. insieme ad un altro uomo non individuato appiccò le fiamme ad una frutteria.
In particolare i piromani versarono del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia all’interno di un foto della serranda d’accesso all’attività commerciale e accesero l’incendio.
Il titolare, un 31enne italiano di Colleverde, intervenne tempestivamente insieme ai familiari e riuscì a limitare i danni: le fiamme avvolsero e bruciarono parzialmente un mobile di legno posto all’interno della frutteria.