GUIDONIA – Ladri nel panificio: rubati il fondocassa e i salumi

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La refurtiva portata via nelle ceste del pane: torna la paura dei furti

Torna lo spettro dei furti ai danni delle attività commerciali nell’hinterland tiburtino.

Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, a finire nel mirino dei ladri è stato “Il mio fornaio”, il panificio di Stefano Giacomini in Via Goffredo Mameli 6, a Villanova di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i malviventi hanno agito nel lasso di tempo compreso tra le ore 19,30 – orario in cui il negozio è stato chiuso – e le ore 23,15, quando i titolari sono tornati per preparare il pane da vendere nella giornata di oggi.

Con un piede di porco i ladri sono riusciti a forzare la serranda del panificio senza essere notati da residenti e passanti, complice anche la partenza per le vacanze estive.

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Appena scoperto il furto, il titolare ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Guidonia.

“Una volta all’interno – racconta al quotidiano Tiburno.Tv Stefano Giacomini – hanno portato via dal fondo cassa un centinaio di euro, mentre dal bancone della salumeria sono spariti prosciutto, bresaola e mortadella per un valore di circa 600 euro.

Per portare via la refurtiva hanno utilizzato due nostre ceste utilizzate per l’esposizione del pane e nella fuga hanno perso anche confezioni di pancetta e melanzane.

In 15 anni di attività è la prima volta che mi succede: dopo i numerosi furti di auto iniziamo anche con i furti nei negozi”. 

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