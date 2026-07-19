MENTANA – Malori in piscina per esalazioni di cloro: 5 bambini intossicati, uno in codice rosso

Drammatico incidente oggi pomeriggio, domenica 19 luglio, nella piscina di un Circolo Sportivo di Mentana.

Il bilancio è di 8 persone trasportate in ospedale, di cui 5 bambini, uno dei quali in codice rosso.

L’intervento dei vigili del fuoco nel circolo sportivo a Mentana

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 15.30, quando la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra di Montelibretti per il soccorso ad una persona.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro, a seguito della diversi bagnanti hanno cominciato ad accusare sintomi e malori probabilmente dovuti all’inalazione di cloro.

Per questo in via precauzionale sono state fatte evacuare le circa 50 persone presenti.

Tra queste un bambino di 5 anni trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso.

In altri ospedali del territorio sono stati accompagnate altre sette persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, tutti in codice giallo.

Presenti sul posto 4 ambulanze, 3 auto mediche, 3 pattuglie dei carabinieri di Mentana.

Stando sempre al comunicato dei vigili del fuoco, il circolo è stato chiuso temporaneamente.