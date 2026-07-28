TIVOLI – Rifiuti ingombranti in fiamme: distrutto un ettaro di vegetazione

Un altro giorno di fuoco nell’hinterland tiburtino.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’incendio di ieri pomeriggio

Ieri pomeriggio, lunedì 27 Luglio 2026, un vasto incendio divampato in Via Verdi, a Borgo Santo Spirito, il quartiere meglio noto come Albuccione Vecchio, ha distrutto un ettaro di vegetazione e tenuto impegnati per circa 3 ore numerose squadre di vigili del fuoco e Protezione civile.

Secondo una nota dell’associazione “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati”, a causa delle forti raffiche di vento le fiamme si sono propagate velocemente e durante le operazioni di spegnimento anche due carcasse di rifiuti ingombranti hanno preso fuoco.

Ottenuta l’autorizzazione della Sala Operativa Regionale, due squadre della Protezione civile “VVAA” sono intervenute con un Pick-Up con modulo Aib da 450 litri e un mezzo polifunzionale con modulo Aib di 1000 litri a supporto dei vigili del fuoco di Tivoli e La Rustica, in collaborazione e sinergia con le squadre delle associazioni di Protezione Civile”Volontari Radio Soccorso” di Tivoli, “NVG” e “Goir” di Guidonia.

Dopo circa 3 ore di intervento le fiamme sulla vegetazione sono state domate e l’area interessata è stata interamente bonificata.

In via precauzionale sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia in servizio di 118: nessun ferito.