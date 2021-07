Vino, in etichetta le calorie  Con Qr Code online ingredientie prodotti allergenici  

Nuove etichette per il vino

Entro la fine dell'anno prossimo le etichette del vino dovranno riportare in etichetta il contenuto energetico, cioè le calorie. Un valore che, attestandosi in media su 70 calorie per 100 ml di nettare di Bacco, sdogana i due bicchieri di vino ai pasti (per un totale di 140 calorie) previsti dalla Dieta Mediterranea, anche in vista della prova-costume. Inoltre il consumatore potrà conoscere tramite un Qr Code ingredienti e eventuali prodotti allergenici, grazie all'avvio dell'etichettatura digitale (e-label). A introdurre la novità è l'accordo provvisorio raggiunto a Bruxelles sulla Politica agricola comune (Pac) che dovrà passare ora l'esame dei ministri dell'agricoltura e dell'Europarlamento e che fa seguito anche alle proposte della Commissione Ue sul piano europeo di lotta al cancro, dello scorso febbraio.

“Apprezziamo l’intesa raggiunta- commenta il segretario generale della Unione Italiana Vini (Uiv) Paolo Castelletti -“che peraltro vede il vino prodotto nell’Unione Europea, Italia compresa, in ruolo di apripista nell’operazione-trasparenza con i consumatori, senza peraltro far divenire l’etichetta un “bugiardino” con caratteri piccolissimi e in una Babele di lingue.”