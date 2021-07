Guidonia, nasce il servizio di interpretariato per cittadini sordi

Il Comune di Guidonia Montecelio, grazie al lavoro dell’Assessore Elia Santori e del consigliere comunale Matteo Castorino, si è aggiudicato un finanziamento regionale di oltre 15.000 euro per attivare un servizio di interpretariato gratuito in LIS rivolto alla comunità sorda della nostra città. Verrà attivato uno sportello con interpreti professionali per sostenere i cittadini sordi nel rapporto quotidiano con il Comune e con la Pubblica Amministrazione. Sarà possibile, inoltre, provvedere alla traduzione in LIS delle principali comunicazioni istituzionali dell’Ente. Guidonia Montecelio è una città per tutti e tutte, deve diventare davvero inclusiva.

Con questo progetto si intende coinvolgere sempre più persone nel nostro tessuto sociale, culturale e civico senza lasciare indietro nessuno.