Più notti, più sogni

Iniziativa attiva fino al 10 settembre in più di 450 strutture della Regione

Vacanze in vista? La Regione Lazio ti regala una notte in più in albergo, se ne prenoti tre, e due notti in più se ne prenoti cinque.

Aderiscono all’iniziativa quasi cinquecento strutture della regione. Per prenotare è necessario contattare direttamente le strutture aderenti all’iniziativa ed elencate di seguito. Partecipano all’iniziativa anche alcune strutture della Città del Nord est. I pernottamenti dovranno essere consecutivi ed all’interno della stessa struttura ricettiva. L’iniziativa è rivolta a tutti i turisti italiani e stranieri, nonché residenti del Lazio, che sceglieranno di visitare la Regione Lazio entro il 10 settembre 2021.

FINCRES SPA 4 stelle Via Tiburtina Valeria 330 – 00011 – Tivoli (Roma) 07743883

info@siriohotel.com HOTEL CRISTALLO RELAIS SRL 3 stelle VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1502 – 00155 – Tivoli (Roma) 3404198428

alessio.napoleoni@yahoo.it PALAZZO SANTORI Affittacamere – VIALE MANNELLI 2 – 00019 – Tivoli (Roma) 3386179166

palazzosantori@tivoliroom.it VICTORIA TERME HOTEL 4 stelle Via Tiburtina Valeria 16 – 00019 – Tivoli (Roma) 07744088

info@victoriatermehotel.it

HR GUEST HOSPITALITY SRLS 4 stelle Via Milano 19 – 00065 – Fiano Romano (Roma) 0765455335

info@hotelrelaxgroup.it