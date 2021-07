L’afroamericana che trionfa a Wimbledon

Il sei luglio del 1957 è una data storica per lo sport della racchetta e non solo. Althea Neale Gibson, atleta di punta del tennis americano, riesce per la prima volta a vincere il torneo più ambito di tutti: Wimbledon. La data è entrata nella storia perché la giovane tennista è la prima atleta nera a trionfare sui campi in erba più famosi del mondo. Per quanto riguarda il ranking si è classificata fra le prime dieci dal 1956 al 1958, ottenendo la prima posizione nel 1957 e nel 1958. La campionessa nata a Silver riesce a trovare “spazio” anche nel cinema dove recita nel film The Horse Soldiers (Soldati a cavallo) di John Ford.

