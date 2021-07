Monterotondo, tornerà il cinema all’aperto

Dopo una riflessione fatta insieme agli organizzatori dell’arena cinematografica inserita nel programma dell’ Estate Eretina di quest’anno e considerate alcune criticità di tipo logistico e di accessibilità emerse in occasione dell’avvio della rassegna, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere temporaneamente l’evento e di gestire i passi necessari per spostarlo in un’altra location.