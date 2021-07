Bonus auto: dal 2 agosto via alle prenotazioni per acceder

I Bonus auto saranno prorogati al prossimo 31 dicembre 2021 e per usufruire di questi contributi grazie alla conversione in legge del decreto Sostegni bis, bisogna iniziare a pensarci da subito. La possibilità per avere sconti nel comprare auto a bassa emissione, scatta lunedì 2 agosto alle 10 sulla piattaforma del ministero per lo Sviluppo Economico (ecobonus.mise.gov.it): in quella data i concessionari dovranno sbrigarsi a prenotare per questi eco-incentivi per le auto nuove nella fascia 61-135 grammi/chilometro di CO₂, poiché i fondi sono ad esaurimento. Dal 5 agosto, invece, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.

Il finanziamento complessivo è di 350 milioni di euro.

A settembre, probabilmente, il governo deciderà se erogare pure contributi per le auto usate, sempre per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.