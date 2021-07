Settantapercento di dosi somministrate nel Lazio

Sei milioni novecentomila le persone che hanno completato il loro iter vaccinale. IL traguardo si raggiunge il primo agosto. Prevedibile che nella regione l’obiettivo dell’80% che si era prefisso il generale Figliuolo in tutta Italia per fine estate sarà raggiunto. Anche il presidente della commissione europea aveva dato lo stesso obiettivo. Ursula von der Leyen parlava a tutta l’Unione. A dare grande balzo in avanti l’open day junior 12-16 anni a Colleferro, Monterotondo, Tivoli, dove l’accesso sarà senza prenotazione.

